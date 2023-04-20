Бесплатные автобусы будут ездить в рождественскую ночь в Вологде

[ Общество ]

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В ночь с 6 на 7 января в областной столице два автобуса доставят вологжан из центра в районы после богослужения в кафедральном Воскресенском соборе. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Андрей Накрошаев.

Место посадки будет организовано на ул. С. Орлова, 6 вблизи арт-объекта «Птица-Говорун». Посадка начнется в 1:45, отправление — в 02:15.

Бесплатные автобусы отправятся по маршруту № 16:

– в сторону ВПЗ: Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное ш. – Ильюшина (до остановки «ВПЗ»);

– в сторону ул. Дальней: Торговая пл. – пр. Победы – Мира – С. Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова – Северная – Дальняя (до остановки «Дальняя»).

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Рождество бесплатный автобус
 

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