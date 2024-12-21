Под Вологдой пожарные спасли из огня кур и поросят

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло в хозпостройке на частном подворье недалеко от областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На место происшествия выехали 13 огнеборцев и 3 единицы техники. Пожарные вывели из сарая почти всех поросят и кур. Однако самая крупная свиноматка с выводком не хотели покидать задымленного хлева. Когда все-таки удалось ее вытолкнуть, то сначала специалисты МЧС подумали, что она обгорела, но оказалось, что она просто черной породы.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 50 квадратных метров.

Пожар

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Фото: пресс-служба МЧС России
 

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