В Вологде установлена личность погибшего в аварии водителя

Полиция Вологды установила личность водителя автомобиля ВАЗ-2114, который погиб сегодня ночью в ДТП. Авария, напомним, произошла на перекрестке улицы Ярославской и Пошехонского шоссе.

Ранее сообщалось, что водитель «Шкоды» проскочил на красный свет при повороте с Ярославской на Пошехонское шоссе и столкнулся с отечественным автомобилем, следовавшем по Пошехонке в направлении Горбатого моста.

В результате водитель отечественного автомобиля получил смертельные травмы. По уточненным данным, за рулем автомобиля был молодой человек 2006 года рождения. У него не было водительского удостоверения. Также водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Как рассказали вологодские спасатели, в результате столкновения молодой человек ударился головой о лобовое стекло.