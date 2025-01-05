Вологжане отличились в лыже-биатлонном шоу «Гонки чемпионов»

[ Спорт ]

Вологодские спортсмены стали призёрами лыже-биатлонного шоу «Гонки чемпионов», которое прошло в Рязани 4 и 5 января. В субботу спортсмены соревновались в биатлоне, по итогам которого были созданы 10 команд.

В них вошли по 2 лыжника и 2 биатлониста, которые и распределяли медали в эстафетной гонке, прошедшей в воскресение. Лыжники бежали 8 км, биатлонисты - по 6.

В итоге победу одержала команда Александра Терентьева, за которую бежала уроженка Сямженского района Наталья Шевченко, Мария Истомина и Эдуард Латыпов.

Команда лыжника Дениса Спицова, уроженца Вожеги, заняла второе место.

Вологодская лыжница Алина Пеклецова привела свой квартет к бронзовым медалям. Вместе с ней в команде были Алексей Червоткин, Антон Бабиков и Анастасия Шевченко. 

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