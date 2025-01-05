Вологодские коммунальщики устраняют прорыв трубопровода на улице Ленинградской

Вологодские коммунальные службы устраняют прорыв трубопровода, который произошел сегодня на пересечении улиц Ленинградской и Гончарной.

Там сегодня утром в результате аварии оказался подтопленным перекресток. По словам мэра Вологды Андрея Накрошаева, коммунальщикам пришлось перекрыть одну из веток трубопровода.

«Прорыв оперативно локализовали, одну из двух веток трубопровода вывели из работы. Подтопления проезжей части сейчас нет. Горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение в домах вологжан работает в штатном режиме», - написал Андрей Накрошаев в соцсетях.

Мэр Вологды также уточнил, что улица Гончарная до завершения ремонтных работ будет перекрыта для транспорта в обоих направлениях.

Предположительно на устранение аварии потребуются сутки.