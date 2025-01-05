В России изменился размер пособия по безработице

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

Работа России

Ежегодно в России происходит индексация практических всех социальных пособий, пенсий, материнского капитала, и прочих государственных пособий. Несколько лет исключением из этого списка были пособия по безработице. И вот наконец-то справедливость восторжествовала.

С 1 января 2025 года в России увеличено пособие по безработице на 7,3%, и теперь максимальный размер выплат за потерю работы составит 14 742 руб. 

«В 2025 году, впервые за длительное время, в России увеличили пособие по безработице. С 1 января его проиндексировали на 7,3%, максимальная сумма выплат составит 14 742 руб.», - заявил в интервью изданию NEWS.ru депутат нижней палаты парламента РФ Никита Чаплин

Вместе с этим народный избранник отметил, что в наступившем году в большинстве регионов России будут модернизированы центры занятости. Особое внимание будет уделяться реализации программы софинансирования адаптации рабочих мест для людей с инвалидностью. К концу 2025 года в России должно появиться порядка 12 тыс. раб. мест, рассчитанных для людей с ограничениями здоровья. 

При этом хочется уточнить, что максимальные выплаты пособия по безработице рассчитаны только на первые три месяца, далее они будут снижаться. Сумма небольшая, и вряд ли поможет полноценно жить человеку на эти деньги. Учитывая нехватку рабочей силы, возможно корректировка выплат пособия по безработице была и не актуальна. Тем не менее справедливость должна присутствовать во всем.

В любом случае иметь хорошую и высокооплачиваемую работу лучше, чем получать пособие по безработице. Поэтому мы всем нашим читателям желаем найти в 2025 году хорошую работу с хорошей оплатой труда…

Теги:
экономика рынок труда
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