Три человека пострадали в аварии в Череповце

ДТП случилось вчера, 4 января, в половине пятого вечера у дома №57б на Советском проспекте в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 39-летняя водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Ауди» под управлением мужчины того же возраста.

В результате этого, произошло столкновение, из-за которого пострадали три человека. Различные травмы получили водитель «Мицубиси», а также пассажиры «Ауди»: девушка 2006 года рождения и 21-летний молодой человек. Последнего с места аварии госпитализировали в больницу.