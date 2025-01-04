В Вологде продолжается строительство Некрасовского моста

[ Общество ]

Мост

Работы на объекте выполнены на 69%. Строительство продолжается и в новогодние праздники. Более 300 человек и 30 единиц техники занимаются строительно-монтажными работами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вологды.

«Пролетное строение готово на 98%. Параллельно строим автодорогу от перекрестка улиц Некрасова и Чернышевского до транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск. Она готова на 32%, переложено 73% инженерных коммуникаций. Ведется благоустройство кюветов на отдельных участках дороги у примыкания к кольцевой развязке, продолжается отсыпка дорожного полотна», – поделился Андрей Накрошаев.

Сдать объект планируется уже в этом году. По словам мэра города реализацию этого проекта вологжане ждали более 86 лет. Когда работы закончат, мост станет вторым элементом малого транспортного кольца, которое необходимо для освобождения исторического центра от транзитного транспорта.

Проект реализуется по решению Президента РФ при поддержке губернатора Вологодской области.

Мост

Теги:
Некрасовский мост Строительство
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

Последние новости

Три человека пострадали в аварии в Череповце
В Вологде продолжается строительство Некрасовского моста
57 человек претендуют на 9 мест в городскую Думу Череповца
Зачем Трамп хочет рассекретить дело про убийство Кеннеди?
В Вологде водитель погиб в аварии
Вологжанин стал миллионером в первый день нового года
Ветеринар перечислил опасные продукты питания для домашних животных
Грязовецкие гаишники спасли застрявшую на трассе семью
Тратить материнский капитал вологжанам придется по новым правилам
Вологодские родители будут получать повышенные детские пособия