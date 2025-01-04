В Вологде продолжается строительство Некрасовского моста

Работы на объекте выполнены на 69%. Строительство продолжается и в новогодние праздники. Более 300 человек и 30 единиц техники занимаются строительно-монтажными работами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вологды.

«Пролетное строение готово на 98%. Параллельно строим автодорогу от перекрестка улиц Некрасова и Чернышевского до транспортной развязки через железную дорогу Москва – Архангельск. Она готова на 32%, переложено 73% инженерных коммуникаций. Ведется благоустройство кюветов на отдельных участках дороги у примыкания к кольцевой развязке, продолжается отсыпка дорожного полотна», – поделился Андрей Накрошаев.

Сдать объект планируется уже в этом году. По словам мэра города реализацию этого проекта вологжане ждали более 86 лет. Когда работы закончат, мост станет вторым элементом малого транспортного кольца, которое необходимо для освобождения исторического центра от транзитного транспорта.

Проект реализуется по решению Президента РФ при поддержке губернатора Вологодской области.