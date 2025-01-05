57 человек претендуют на 9 мест в городскую Думу Череповца

В Череповце завершилась регистрация кандидатов на довыборы в городской парламент. Всего, по данным Telegram-канала «Вологодской канвой», зарегистрировалось 49 претендентов от политических партий, а также 8 самовыдвиженцев.

Документы в городской избирком подали по девять человек от «Единой России», ЛДПР и партии «Новые люди». Коммунисты выдвинули 8 кандидатов, еще 6 человек от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

Полный список зарегистрированных участников объявят 10 января.

Напомним, довыборы в городскую Думу Череповца были объявлены после массовой отставки депутатов. Свои полномочия сложила в том числе глава города Маргарита Гусева.