57 человек претендуют на 9 мест в городскую Думу Череповца

[ Общество ]

В Череповце завершилась регистрация кандидатов на довыборы в городской парламент. Всего, по данным Telegram-канала «Вологодской канвой», зарегистрировалось 49 претендентов от политических партий, а также 8 самовыдвиженцев.

Документы в городской избирком подали по девять человек от «Единой России», ЛДПР и партии «Новые люди». Коммунисты выдвинули 8 кандидатов, еще 6 человек от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

Полный список зарегистрированных участников объявят 10 января.

Напомним, довыборы в городскую Думу Череповца были объявлены после массовой отставки депутатов. Свои полномочия сложила в том числе глава города Маргарита Гусева.   

Теги:
довыборы городская дума
 

Последние новости

Три человека пострадали в аварии в Череповце
В Вологде продолжается строительство Некрасовского моста
57 человек претендуют на 9 мест в городскую Думу Череповца
Зачем Трамп хочет рассекретить дело про убийство Кеннеди?
В Вологде водитель погиб в аварии
Вологжанин стал миллионером в первый день нового года
Ветеринар перечислил опасные продукты питания для домашних животных
Грязовецкие гаишники спасли застрявшую на трассе семью
Тратить материнский капитал вологжанам придется по новым правилам
Вологодские родители будут получать повышенные детские пособия