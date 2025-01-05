Зачем Трамп хочет рассекретить дело про убийство Кеннеди?

22 ноября 1962 года в Далласе был убит тридцать пятый США президент Джон Фицджеральд Кеннеди. Хотя предполагаемого убийцу этого американского политика сразу же задержали, но все это было настолько неубедительно для широких рубликов, что эта трагическая история было была объявлена частью так называемой «теории заговора».

На эту тему и множество книг написали и фильмов сняли, а про количество статей-расследований и говорить не стоит. В любом случае подробности «помещены под замок» в ФБР…

Еще до того, как стать президентов Дональд Трамп заявил, что он рассекретит эти самые спрятанные документы, да еще и новое расследование назначит, хотя прошло уже более шестидесяти лет. А зачем Трампу это надо?

Перво-наперво племянник убитого президента, Роберт Кеннеди-младший является верным сторонником Дональда и Трамп прилюдно пообещал пролить свет на это темное дело из американской истории прошлого века. А такими обещаниями не разбрасывается, тем более клан Кеннеди имеет в США немалый политический вес.

Для американской публики, Джон Фицджеральд Кеннеди – это герой страны, погибший за правое дело. Кеннеди согласно опросам, проведенным в США, входит в первую пятерку самых популярных президентов всех времен и народов. Так что, если (или, когда) Трамп прольет свет на это темное дело, наберет немало политических очков среди американцев.

В любом случае, продолжаем с интересом наблюдать за происходящим в Белом доме. Новый президент США похоже настроен решительно ломать местную систему, которая выстраивалась десятилетиями. Насколько это ему удастся, это мы узнаем совсем скоро…

