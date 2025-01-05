Вологжанин стал миллионером в первый день нового года

[ Общество ]

Житель Вологодской области выиграл 1 млн рублей в новогоднюю лотерею «Мечталлион», которая была разыграна в первый день нового года. Об этом сообщает пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

Всего в тираже разыгран более 1 млрд рублей. При этом 42 человека из 25 регионов выиграли суммы от 1 млн рублей. Суперприз достался жителю Югры, который выиграл 147 млн рублей.

«Самыми удачливыми регионами с наибольшим количеством победителей-миллионеров оказались Москва и Московская область, ХМАО – Югра, Краснодарский край, Курганская и Тверская области, и республика Коми. Большинство счастливчиков выиграли миллионные призы, купив билеты «Мечталлион» онлайн на сайте или в мобильном приложении, а также в отделениях Почты России и магазинах «Магнит», – рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

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