Ветеринар перечислил опасные продукты питания для домашних животных

Домашние животные зачастую становятся полноправными членами семьи. Любящие владельцы одевают своих питомцев как людей, позволяют спать с собой в одной кровати, а иногда и кормят той же едой, которую сами едят, и тем самым не подозревают, что убивают своих питомцев.

В интервью порталу Москва 24, ветеринарный врач Никита Черняев перечислил продукты, которыми категорически нельзя кормить домашних животных. Специалист настоятельно рекомендует исключить из рациона собак и кошек соленые, жирные, перченые и копченые продукты.

Сильную опасность для домашних животных несут такие продукты, как виноград, изюм, лук, чеснок и шоколад. Все перечисленное может спровоцировать у вашего питомца расстройство желудка, вызвать обезвоживание, и отрицательно сказаться на здоровье почек.

Надо понимать, что организм животного отличается от организма человека, и никогда еда со стола человека не является полезной для домашнего животного. Всегда надо следовать советам профессионалов, и кормить своего любимца той едой, которая подходит для его организма.

Если все же вы кормили своего кота или собаку опасной едой, и на фоне этого возникли осложнения, не стоит заниматься самолечением, а необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.