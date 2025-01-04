Грязовецкие гаишники спасли застрявшую на трассе семью

Несчастье приключилось с семьей москвичей, возвращавшихся домой от вологодских родственников. В Грязовецком районе их "Ниссан" заглох. К моменту, когда водитель и пассажиры изрядно продрогли, на трассе появились гаишники.

Инспекторы Александр Белов и Илья Шорохов отогрели бедолаг в патрульном автомобиле и вызвали эвакуатор. Женщину отправили на попутке в Вологду, ее муж и сын на эвакуаторе поехали в ближайшую автомастерскую.

Спасенные москвичи поблагодарили полицейских за помощь и пожелали успехов на службе в новом году.