Грязовецкие гаишники спасли застрявшую на трассе семью

[ Происшествия ]

Несчастье приключилось с семьей москвичей, возвращавшихся домой от вологодских родственников. В Грязовецком районе их "Ниссан" заглох. К моменту, когда водитель и пассажиры изрядно продрогли, на трассе появились гаишники. 

Инспекторы Александр Белов и Илья Шорохов отогрели бедолаг в патрульном автомобиле и вызвали эвакуатор. Женщину отправили на попутке в Вологду, ее муж и сын на эвакуаторе поехали в ближайшую автомастерскую.

Спасенные москвичи поблагодарили полицейских за помощь и пожелали успехов на службе в новом году.

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УМВД РФ по Вологодской области
 

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