Вологодские родители будут получать повышенные детские пособия

[ Общество ]

Как сообщил замгубернатора региона Александр Ершов,  увеличены выплаты, размер которых зависит от величины прожиточного минимума. В частности, ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего ребенка на детей, родившихся по 31 декабря 2022 года, до исполнения им трех лет, составит 17373 рубля.

Также вырастет до 4343,35 руб. пособие на ВИЧ-инфицированных детей-инвалидов, до 8686,5 руб - на детей, страдающих целиакией или фенилкетонурией.

Пособие для малообеспеченных беременных в зависимости от доходов составит 9761 руб, 14641,5 руб или 19522 руб.

Единое пособие на ребенка тоже вырастет и будет составлять  8686,5 руб, 13029,75 руб или  17373 руб.

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