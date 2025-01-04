Фестиваль уличных театров гремит в Вологде

[ Культура ]

Лицедеи развлекают народ на Кремлевской площади. Там проходят театрализованные представления, уличные шоу с участием артистов из Москвы, Вологды, Череповца и Шексны, новогодние фотозоны, зимние забавы, игры, аттракционы «Снежгорода».

Завтра, 5 января, с 11.00 утра начнется «Заколдованный праздник», организованный агентством праздников «Июль». В три часа дня можно будет посмотреть «Новогодние истории» от праздничной корпорации «Микрофон» (Вологда).

В 11 утра 6 января на Кремлевской площади состоится «Щелкунчик и Мышиный король». В 15.00 зимние народные забавы, «Святочные игрища» представит детский фольклорный ансамбль «Наследие» Районного центра традиционной народной культуры (Шексна).

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администрация г.Вологды
 

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