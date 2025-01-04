Седоковой займется Интерпол: по факту смерти Тиммы завели уголовное дело

Латвийский Следком начал уголовное делопроизводство по факту смерти экс-супруга российской певицы Анны Седоковой спортсмена Яниса Тиммы. Информация официальная. Друг Тиммы ведущий Марк Пугачев уже подтвердил эти данные. Он заявил, что выступает главным свидетелем. Сложнее всего обстоит дело контактирования с Москвой. "Тот, кто может быть причастен к гибели баскетболиста" будет вызваны на допрос в Латвию. В случае неявки, "его объявят в розыск", в частности, международный. Очевидно, что Пугачев намекнул на бывшую супругу Тиммы - экс-солистку ВИА Гры Анну Седокову, - пишет АиФ.

Напомним, что звездная пара официально развелась 9 декабря, а в ночь на 17 декабря, когда у Седоковой был День рождения, Тимму нашли мертвым в гостинице в центре Москвы. Рядом лежал телефон с заставкой "Позвоните Анне".

Рига простилась с успешным молодым спортсменом. Анна, ожидаемо, на похороны не поехала. Почему? Да потому, что ее там все ненавидят. Она увела Тимму из семьи. Он оставил годовалого ребенка. Она поссорила его с его родителями, друзьями... Она, как минимум косвенно, оказалась причастна к его скоропостижной смерти.

Кстати, как оказалось, то, что Янис, якобы жил за счет Анны, не соответствует действительности. Он помог купить возлюбленной элитную квартиру, вложив в нее десятки миллионов рублей. Друг Тиммы уверен, что это и есть мотив "убийства". Как это и бывает обычно, влюбленный мужчина не брал с Седоковой расписок, что оплачивал ей недвижимость. И это урок для всех мужчин - не только в России. Пугачев сказал, что Яннис женился на Анне будучи миллионером, а разводясь остался ни с чем. Это весьма подозрительная история, в которой будут разбираться латвийские правоохранители. Это подтверждает и бывшая жена Тиммы, которая еле добилась от него выплат алиментов на ребенка.

Тимма все делал для Анны, рассказывает Пугачев. Он был свидетелем их романтической истории.

Таким образом, Анной может всерьез заинтересоваться Интерпол. Друзья и родственники спортсмена открыто обвиняют ее в гибели звезды спорта. Следим за событиями.