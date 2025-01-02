Вологодская экономика по-прежнему в застое

Промышленность и сельское хозяйство Вологодской области не растут – таковы данные Вологдастата. В январе – октябре 2024 года объём промышленного производства в нашем регионе составил 99,8% от объёма января – октября 2023 года, а объём сельскохозяйственного производства – 100,2%, то есть обе эти отрасли стоят на месте. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере услуг – 99,8% от прошлогоднего показателя.

А в некоторых других отраслях и вовсе идёт снижение. Например, пассажирооборот автомобильного транспорта за это же время уменьшился почти на 1%, объём строительных работ сократился на 3,5%, а грузооборот автотранспорта упал на 24,5%.

Рост демонстрирует лишь розничная торговля – на 3% по сравнению с январём – октябрём прошлого года.