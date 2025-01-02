Вологжанам объяснили, сколько денег они получат, если сдадут оружие, боеприпасы и взрывчатку

Правительство Вологодской области сообщило, какое денежное вознаграждение получат граждане, которые добровольно явятся в Росгвардию и сдадут незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Размеры вознаграждения за одну единицу сданного оружия таковы:

- автоматы, пулеметы, винтовки, карабины – от 3500 до 5000 рублей;

- пистолеты и револьверы – от 3000 до 4500 рублей;

- огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом – от 2000 до 5000 рублей;

- огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё – от 1000 до 4000 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения – от 1000 до 3000 рублей;

- газовые пистолеты и револьверы – от 500 до 2000 рублей;

- самодельное огнестрельное оружие – от 1500 до 4000 рублей;

- холодное оружие – от 400 до 700 рублей.

Вознаграждение за сдачу основных частей оружия составит от 500 до 1000 рублей.

За сдачу взрывчатых веществ граждане получат от 100 до 1000 рублей за 100 грамм. За сдачу взрывных устройств – от 1000 до 5000 рублей. За боеприпасы к боевому оружию – от 10 до 100 рублей, а за патроны к гражданскому оружию – от пяти до 50 рублей.



«Денежное вознаграждение выплачивается в целях привлечения населения Вологодской области к выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма», — написано в проекте постановления правительства.

Деньги гражданам будут выплачиваться из областного бюджета.