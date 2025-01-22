В Вологодской области создадут «Единую службу по благоустройству и содержанию территорий»

[ Политика ]

«Единая служба по благоустройству и содержанию территорий» появится на Вологодчине. Это будет государственное казённое учреждение, и оно начнёт свою работу 15 февраля 2025 года. Его учредителем является областное министерство благоустройства и содержания территорий.

«Единая служба по благоустройству и содержанию территорий» станет заниматься благоустройством, а также содержанием общественных и дворовых территорий. Она будет организовывать закупки товаров, работ и услуг по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, общественных и дворовых территорий на территории Вологодской области, а также контролировать эти работы и готовить соответствующую проектную документацию.

правительство Вологодской области
 

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