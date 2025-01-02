В Вологодской области школьников-наркоманов будут вычислять по канализационным стокам из школ

Председатель Законодательного собрания Вологодчины Сергей Жестянников предложил реализовать в нашем регионе необычную инициативу московских учёных. Те разработали методику, с помощью которой выявлять детей, употребляющих наркотики или психотропные вещества, можно по сточным водам школ.

«Нами был изучен опыт автономной некоммерческой организации «Сколтех» по анализу сточных вод учреждений образования. В 2023 год проведён первый анализ в 300 школах Москвы, в 2024 году – в 1500 школах, на 2025 год тоже запланированы 1500 школ. Результаты исследований обобщаются в формате рейтинга благополучности учреждений и выявления наиболее распространённых веществ, подлежащих контролю», — объяснил председатель ЗСВО.

По его словам, с помощью такой методики можно получить «достоверную картину, подтверждающую или опровергающую факты употребления запрещённых веществ школьниками». Эта информация позволит выстроить дальнейшую работу со школами, которые оказались в зоне риска.

Георгий Филимонов одобрил эту идею и дал поручение министерству образования Вологодчины включить в пилотный проект несколько образовательных учреждений.