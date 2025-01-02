В Вологодской области будут создавать пункты проката вещей для новорождённых детей

На Вологодчине решено открывать пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых детей. Создаваться они будут в каждом муниципалитете в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Проект приказа об этом подготовило областное министерство социальной защиты населения. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

«Пункт проката создаётся с целью предоставления гражданам, воспитывающим новорождённых детей, во временное пользование предметов первой необходимости для новорождённых детей», — написано в проекте приказа.

Родителям младенцев будут выдавать во временное пользование детские кровати, детские коляски, стульчики для кормления, пеленальные столики, ванночки для купания, развивающие игрушки, радионяни и другие вещи.