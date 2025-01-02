В Вологодской области будут создавать пункты проката вещей для новорождённых детей

[ Общество ]

На Вологодчине решено открывать пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых детей. Создаваться они будут в каждом муниципалитете в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Проект приказа об этом подготовило областное министерство социальной защиты населения. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

«Пункт проката создаётся с целью предоставления гражданам, воспитывающим новорождённых детей, во временное пользование предметов первой необходимости для новорождённых детей», — написано в проекте приказа.

Родителям младенцев будут выдавать во временное пользование детские кровати, детские коляски, стульчики для кормления, пеленальные столики, ванночки для купания, развивающие игрушки, радионяни и другие вещи.

«Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим на территории Вологодской области, осуществляющим уход за новорождёнными детьми в возрасте до одного года включительно, относящимся к следующим категориям семей:

а) семьи, в которых оба родителя, состоящие в браке, или единственный родитель в неполной семье в возрасте до 35 лет включительно обучаются в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной или очно-заочной форме обучения;

б) многодетные семьи», — отмечается в документе.

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