Георгий Филимонов отправил в отставку двух общественных уполномоченных

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прекратил полномочия двух общественных уполномоченных и назначил трёх новых в трёх округах региона.

В Харовском округе прекращены полномочия Надежды Николаевны Слизовой, учителя математики Ильинской школы. Вместо неё общественным уполномоченным сроком на пять лет назначен индивидуальный предприниматель Дмитрий Александрович Флегантов.

В Грязовецком округе общественным уполномоченным перестала быть Наталья Николаевна Головчак, которая ранее возглавляла Грязовецкий политехнический колледж, а недавно была избрана главой муниципалитета. Её заменит Валентина Сергеевна Голстова, исполняющая обязанности директора Грязовецкого политехнического колледжа.

А в Нюксенском округе общественным уполномоченным сроком на пять лет назначен Олег Александрович Кривоногов, директор ООО «Нюксенские электротеплосети».