Георгий Филимонов отправил в отставку двух общественных уполномоченных

[ Политика ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прекратил полномочия двух общественных уполномоченных и назначил трёх новых в трёх округах региона.

В Харовском округе прекращены полномочия Надежды Николаевны Слизовой, учителя математики Ильинской школы. Вместо неё общественным уполномоченным сроком на пять лет назначен индивидуальный предприниматель Дмитрий Александрович Флегантов.

В Грязовецком округе общественным уполномоченным перестала быть Наталья Николаевна Головчак, которая ранее возглавляла Грязовецкий политехнический колледж, а недавно была избрана главой муниципалитета. Её заменит Валентина Сергеевна Голстова, исполняющая обязанности директора Грязовецкого политехнического колледжа.

А в Нюксенском округе общественным уполномоченным сроком на пять лет назначен Олег Александрович Кривоногов, директор ООО «Нюксенские электротеплосети».

правительство Вологодской области
 

Последние новости

В Вологодской области стартует ещё один эксперимент
В Вологде реорганизуют два детских сада
Вологодская экономика по-прежнему в застое
Вологжанам объяснили, сколько денег они получат, если сдадут оружие, боеприпасы и взрывчатку
В Вологодской области создадут «Единую службу по благоустройству и содержанию территорий»
В Вологодской области школьников-наркоманов будут вычислять по канализационным стокам из школ
В Вологодской области будут создавать пункты проката вещей для новорождённых детей
Георгий Филимонов отправил в отставку двух общественных уполномоченных
Вологжане стремительно толстеют
В Вологодской области ликвидируют ещё три деревни