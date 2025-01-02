Вологжане стремительно толстеют

Две трети жителей Вологодской области в возрасте от 19 лет имеют лишний вес. Такие данные опубликовал портал «Финэкспертиза» со ссылкой на Росстат.

При этом число «толстяков» у нас растёт: если в 2018 году лишний вес наблюдался у 59,6% вологжан, то в 2023 году – у 65,2%. Для сравнения: в среднем по России доля людей с лишним весом за это же время увеличилась с 61,7% до 62,5%.

В целом же на Вологодчине насчитывается 571 452 человека в возрасте от 19 лет, у которых есть лишний вес (в 2018 году их насчитывалось 547 704).

В итоге вологжане оказались одними из самых толстых среди всех жителей Северо-западного федерального округа. Толще нас только мурманчане, калининградцы и псковичи. Интересно, кстати, что жители СЗФО последнее время худеют: в 2018 году лишний вес был у 59,3% из них, а в 2023-м–у 56,2%.

Самыми полными в России оказались жители Чукотского автономного округа (80,3% населения от 19 лет и старше), Тамбовской области (77,4%) и Орловской области (75,8%).

А самыми худыми– жители Сахалинской области (44,1%), Санкт-Петербурга (48,6%) и Ленинградской области (49,8%).