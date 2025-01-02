“Черная метка” Дональду Трампу? В США произошла череда террористических актов

Накануне в США произошло сразу два террористических акта, в результате которых погибло более 15 человек. Уже сейчас очевидно, что данные события являются звеньями одной цепи. А поскольку впереди должна состояться инаугурация Дональда Трампа на посту Президента США, то напрашиваются весьма интересные выводы.

Напомним, что теракты произошли в Новом Орлеане и около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В первом случае автомобиль наехал на толпу, а во втором случае взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. В Новом Орлеане на данный момент погибшими значатся 15 человек, а в Лас-Вегасе погиб один человек.

По мнению американского политолога оба эти события могут быть взаимосвязаны между собой, и являются своеобразной “черной меткой” Дональду Трампу накануне его инаугурации.

«Думаю, за этим стоит какая-то организация. Это просто слишком много совпадений, слишком хорошо спланировано. Причина [терактов] — обеспечить символический характер, подать сигнал обществу, усилить напряженность. <...> Так что и связь с [бизнесменом] Илоном Маском и президентом Трампом тоже есть», — заявил Расмуссен. Его слова передает «Известия».

Эксперт считает, что к расследованию данных происшествий необходимо подойти более тщательно, а также необходимо еще сильнее усилить безопасность самого Трампа, учитывая тот факт, что на него уже было совершено два покушения во время предвыборной кампании.

P. S. Во время написания данной публикации стало известно, что в одном из ночных клубов Нью-Йорка произошел третий теракт. Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум десять человек.

Очевидно, что на США идет преднамеренная атака, цель которой предстоит определить спецслужбам. Мы следим за ситуацией и будем информировать наших читателей о всем происходящем.