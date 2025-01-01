Новогодняя ночь собрала на площади Революции 7 тысяч человек

[ Общество ]

В новогоднюю ночь на площади Революции гулянья продолжались до двух часов ночи. В городской администрации сообщили, что там собрались семь тысяч вологжан и гостей города.

Они успели и потанцевать на дискотеке, и послушать концерт вологодских музыкантов.

В полночь присутствующих поздравил с большого экрана глава государства, потом - губернатор Георгий Филимонов, российский Дед Мороз и мэр Вологды Андрей Накрошаев.

После продолжился концерт. Завершилось все фаер-шоу из холодных фейерверков – вертушек и фонтанов разной высоты.

Не во всех регионах состоялись новогодние гулянья. Например, жителей соседней Костромской области развлекали только до восьми вечера. А фейерверки там и вовсе запретили перед самым Новым годом. Правда, костромичи все равно запускали салюты, несмотря на угрозу штрафа.

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новогодняя ночь Вологда праздник
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