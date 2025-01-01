Новогодняя ночь собрала на площади Революции 7 тысяч человек

В новогоднюю ночь на площади Революции гулянья продолжались до двух часов ночи. В городской администрации сообщили, что там собрались семь тысяч вологжан и гостей города.

Они успели и потанцевать на дискотеке, и послушать концерт вологодских музыкантов.

В полночь присутствующих поздравил с большого экрана глава государства, потом - губернатор Георгий Филимонов, российский Дед Мороз и мэр Вологды Андрей Накрошаев.

После продолжился концерт. Завершилось все фаер-шоу из холодных фейерверков – вертушек и фонтанов разной высоты.