Курс доллара на Forex поднялся до ₽114. Чем официальный курс отличается от межбанковского

В последний день 2024 года курс рубля на рынке Forex достигал отметки в 114 руб. за доллар, но под закрытие слегка отыграл потери. Между тем официальный курс ЦБ РФ на эти выходные установлен на отметке 101,68 руб. Какой курс из этих двух более верный, и с каким курсом рубля мы выйдем с каникул?

Что для начала необходимо понять. Все валютные расчеты внутри России происходят исключительно на основании того курса, который был установлен Центробанком. Если мы зайдем в одно из мобильных приложения любого российского банка, то можем увидеть, что курс продажи доллара находится на отметке приблизительно 104.9 руб., то есть всего лишь на три рубля отличается от официального курса ЦБ. И это нормально, поскольку банки таким образом пытаются зарабатывать.

Но почему же тогда на Forex курс доллара поднимался до 114 руб? Этому есть свое объяснение.

Дело в том, что на Forex объемы торгов рублем очень маленькие, и российская валюта считается высоколиквидной. Любой объем операций с нашей валютой выше среднего, может привести к резким колебаниям. Обычно в конце года многие игроки на рынке пытаются скрыть свои балансы, и покупают валюту по любой цене. Именно это и произошло.

Поэтому сейчас обращать на это внимание не стоит, в любом случае нормальный курс будет после того, как закончатся каникулы, и начнутся нормальные торги.

На данный момент стоимость нефти и газа не дают поводов для резкой девальвации рубля, а как далее будет развиваться ситуация, покажет время…

