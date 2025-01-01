Газпром сделал заявление о поставках газа в ЕС через Украину

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Газпром

Главная международная экономическая новость первого дня 2025 года, это прекращение поставок российского газа через территорию Украины в Европу. Таким образом в транзите, который длился без малого 50 лет поставлена финальная точка. Газпром заявил, что по состоянию на 1 января 2025 года объемы поставок газа в ЕС равны нулю.

"С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", – заявили в "Газпроме".

Единственный путь транспортировки российского газа в ЕС, который остался в распоряжении Газпрома, это газопровод Турецкий поток. 

Российская компания потеряла последнюю долю на европейском рынке объемом 10 млрд. куб. газа.

Таким образом закончилась история, которая у многих людей вызывала много вопросов. Как две страны, находящиеся в режиме военного конфликта, осуществляют экономическое взаимодействие, и почему Россия поставляет свой газ тем странам, которые фактически финансируют против нее войну.

На фоне прекращения поставок газа цены на голубое топливо на мировых рынках резко выросли. В последний торговый день котировки природного газа взлетели более, чем на 20%. Что теперь будет с европейской экономикой?

Наверное, не стоит ждать, что Европа в очередной раз замерзнет и промышленность встанет. Европейские власти готовились к этому событию, и запаслись газом впрок. Газ у Европы будет, но немного дороже, чем это было раньше. Это в любом случае скажется на конкурентоспособности европейских товаров, но стоит признать, что жизнь после этого будет продолжаться. 

Теги:
экономика политика
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Газпром сделал заявление о поставках газа в ЕС через Украину
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