Борис Бурда: куда пропал самый известный знаток клуба «Что? Где? Когда?» из Одессы

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Борис Бурда

Борис Бурда коренной одессит в третьем поколении. Он родился в 1950 году в семье военного, а его мама работала хирургом в одной из одесских больниц. Из-за огромной занятости родителей вся тяжесть воспитания легла на плечи бабушки Бориса, которая являлась коренной уроженкой Ленинграда. Именно она привила внуку любовь к театру, книгам и выставкам. Уже к 4-м годам маленький Боря научился бегло читать детские книжки. 

Не удивительно, что Борис закончил среднюю школу с отличием. Золотые медали в математических олимпиадах у него чередовались с играми в КВН.

Далее Бурда закончил с отличием Одесский политехнический институт на специальность «теплоэнергетика», после чего по распределению попал работать на один из местных заводов. 

Популярность к Борису Бурда пришла после того, как он стал участником популярного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Так в 1990-м году он получил звание лучшего игрока клуба. 

Параллельно участию в этом шоу, Бурда вел на украинском ТВ кулинарные шоу под названием «Вкусно с Борисом Бурдой». Автор предлагал своим зрителям необычные рецепты, дополняя их рассказами об истории блюд и кулинарных традициях. Как итог, Борис успел выпустить целых 12 книг про кулинарию и ее историю. 

Но как мы знаем, в 2022 году разразился украинский кризис. Именно с этого момента про Бориса Бурда никто и ничего не слышал. Как стало известно, почти сразу же начала СВО он переехал на ПМЖ в Испанию. Сегодня он полностью избегает комментариев на политическую тему, но в самые сложные моменты делал осторожные комментарии. В частности он убежден, что все конфликты в мире, это следствие  действий властей, а не личной вражды людей.

Борис Бурда старается держать нейтралитет, и держится подальше от резких оценок событий. Возможно, мы еще когда-нибудь его и удивим в самом лучшем интеллектуальном шоу. По крайней мере в это очень хочется верить…

Теги:
гражданское общества люди
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