Эти два напитка обязательно должны быть на столе 1 января. Они помогут вам похмелиться



Остались считанные часы до Нового 2025 года. Россияне активно готовят любимые новогодние блюда. Как известно, самое тяжелое время наступит 1 января, когда после обильного возлияния алкогольных напитков наступит похмелье. Как пережить этот непростой момент, и быстрее восстановить свое состояние?

Как известно злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание организма. Чтобы компенсировать недостаток жидкости в организме, врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рекомендует заранее приготовить различные морсы и негазированную минеральную воду.

По словам эксперта, главной причиной плохого состояния после обильного употребления спиртного становится интоксикация организма, которая происходит вследствие распада элементов этилового спирта. Если у человека не наблюдается никаких серьезных побочных явления, в виде болей в животе, и области сердца, не поднимается артериальное давление, то организм обязательно справится с этой ситуацией самостоятельно. А чтобы это произошло быстрее, ему можно немного помочь.

Для этого доктор предлагает исключить тяжелые физические нагрузки, и больше пить жидкости. Идеально для таких моментов подходит негазированная минеральная вода натуральные соки, морсы, огуречный или капустный рассол. Благодаря им в организме восстанавливается электролитный баланс и уменьшается отечность. При этом надо помнить, что чай или кофе, наоборот, могут привести к обратному эффекту и повысить давление.

Чтобы быстрее привести в норму свой организм после употреблений насыщенных новогодних салатов, эксперт советует приготовить нежирный куриный бульон, овсяную кашу, которые поддержать работу желудочно-кишечного тракта и дадут энергию.

