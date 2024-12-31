Эти два напитка обязательно должны быть на столе 1 января. Они помогут вам похмелиться

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

морс


Остались считанные часы до Нового 2025 года. Россияне активно готовят любимые новогодние блюда. Как известно, самое тяжелое время наступит 1 января, когда после обильного возлияния алкогольных напитков наступит похмелье. Как пережить этот непростой момент, и быстрее восстановить свое состояние?

Как известно злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание организма. Чтобы компенсировать недостаток жидкости в организме, врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рекомендует заранее приготовить различные морсы и негазированную минеральную воду.

По словам эксперта, главной причиной плохого состояния после обильного употребления спиртного становится интоксикация организма, которая происходит вследствие распада элементов этилового спирта. Если у человека не наблюдается никаких серьезных побочных явления, в виде болей в животе, и области сердца, не поднимается артериальное давление, то организм обязательно справится с этой ситуацией самостоятельно. А чтобы это произошло быстрее, ему можно немного помочь. 

Для этого доктор предлагает исключить тяжелые физические нагрузки, и больше пить жидкости. Идеально для таких моментов подходит негазированная минеральная вода натуральные соки, морсы, огуречный или капустный рассол. Благодаря им в организме восстанавливается электролитный баланс и уменьшается отечность. При этом надо помнить, что чай или кофе, наоборот, могут привести к обратному эффекту и повысить давление. 

Чтобы быстрее привести в норму свой организм после употреблений насыщенных новогодних салатов, эксперт советует приготовить нежирный куриный бульон, овсяную кашу, которые поддержать работу желудочно-кишечного тракта и дадут энергию.
 

Теги:
праздники здоровье
globallookpress.com
 

Последние новости

Вологжане, получившие ранения, травмы и контузии на спецоперации, получат по 500 тысяч рублей
В Вологодской области определён список отраслей, где запретят работать мигрантам
Эти два напитка обязательно должны быть на столе 1 января. Они помогут вам похмелиться
Стало известно, в каких сёлах и деревнях Вологодчины построят или отремонтируют пожарные водоёмы
Администрация Вологды утвердила график отключения горячей воды в весенне-летний период 2025 года
Учреждена автономная некоммерческая организация «Медиа-проекты Вологодской области»
Вологодскую «Службу городского хозяйства» переименуют
Самая большая "свинья", которую Джимми Картер подложил Советскому Союзу
Бизнесмен Алексей Александрович подарил Георгию Филимонову бутылки и стаканы
Михаил Хазин прокомментировал резкий тон высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева