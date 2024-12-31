Стало известно, насколько изношены объекты водоснабжения Вологодской области

[ Общество ]

Средний износ основных фондов систем водоснабжения Вологодской области колеблется от 50% до 80% в зависимости от объекта. В частности, в замене нуждается до 70% водопроводных сетей. А часть объектов имеет фактический износ близкий к 100%. Такие данные опубликовало региональное правительство.

«Система водоснабжения во многих случаях несовершенна, стандарты качества питьевой воды не достигаются из-за неэффективных методов водоподготовки. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает рациональное использование питьевой воды и соблюдение требований к её качеству. Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей почти одна седьмая часть поданной в сеть воды не доходит до потребителей», — информируют чиновники.

К тому же, уточнили они, применяемые в настоящее время технологии очистки и подготовки питьевой воды не отвечают современным требованиям безопасности.

«Водоснабжение как сфера деятельности в небольших населённых пунктах для инвесторов остаётся непривлекательной отраслью. Вложения окупаются медленно, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ограничен законодательством, получить кредитные средства на реализацию проектов почти невозможно. Данные факторы тормозят приток капитальных вложений и ставят проблемы обновления основных фондов», — сообщает правительство.

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