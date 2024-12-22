Продолжительность жизни на Вологодчине резко увеличится всего за один год

[ Общество ]

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в нашем регионе в 2025 году составит 73,5 года. Такой возраст установлен в государственной программе «Развитие здравоохранения в Вологодской области», изменения в которые внесло региональное правительство.

Затем она продолжит постепенно расти и составит: в 2026 году – 73,82 года, в 2027 году – 74,13, а в 2028-м – 74,45 года.

Однако затем, по правительственным прогнозам, произойдёт резкий скачок с показателя 74,76 года в 2029 году до 77,3 года в 2030-м.

Почему именно в этот период времени средняя продолжительность жизни увеличится настолько существенно – не уточняется.

правительство Вологодской области
 

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