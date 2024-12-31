В вологодской области будут решать проблему подростковых правонарушений

[ Общество ]

В Вологодской области будет создана межведомственная рабочая группа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде. Уже подготовлен проект постановления об этом.

«Рабочая группа является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным в целях комплексного решения задач по  предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому», — написано в документе.

Председателем рабочей группы станет губернатор Георгий Филимонов. Его заместителем станет заместитель губернатора Александр Ершов, а секретарём группы назначена Ольга Комлева – методист кафедры психологии и коррекционной педагогики Вологодского института развития образования.

правительство Вологодской области
 

Последние новости

Борис Бурда: куда пропал самый известный знаток клуба «Что? Где? Когда?» из Одессы
В вологодской области будут решать проблему подростковых правонарушений
Семьям вологжан, погибших в СВО, будут платить по одному миллиону рублей
Вологжане, получившие ранения, травмы и контузии на спецоперации, получат по 500 тысяч рублей
В Вологодской области определён список отраслей, где запретят работать мигрантам
Эти два напитка обязательно должны быть на столе 1 января. Они помогут вам похмелиться
Стало известно, в каких сёлах и деревнях Вологодчины построят или отремонтируют пожарные водоёмы
Администрация Вологды утвердила график отключения горячей воды в весенне-летний период 2025 года
Учреждена автономная некоммерческая организация «Медиа-проекты Вологодской области»
Вологодскую «Службу городского хозяйства» переименуют