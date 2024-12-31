В вологодской области будут решать проблему подростковых правонарушений

В Вологодской области будет создана межведомственная рабочая группа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде. Уже подготовлен проект постановления об этом.

«Рабочая группа является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным в целях комплексного решения задач по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому», — написано в документе.

Председателем рабочей группы станет губернатор Георгий Филимонов. Его заместителем станет заместитель губернатора Александр Ершов, а секретарём группы назначена Ольга Комлева – методист кафедры психологии и коррекционной педагогики Вологодского института развития образования.