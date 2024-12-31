Семьям вологжан, погибших в СВО, будут платить по одному миллиону рублей

Правительство Вологодской области подготовило проект постановления «О единовременной выплате членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции». Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

Согласно проекту, членам семей вологжан, погибших или умерших при исполнении своих обязанностей в спецоперации (военных, росгвардейцев, сотрудников ФСБ и т.д.), полагается единовременная выплата.

«Единовременная выплата предоставляется членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего в размере 1 миллион рублей в равных долях. Единовременная выплата предоставляется однократно. Единовременная выплата предоставляется при условии неполучения членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего аналогичной выплаты в другом субъекте Российской Федерации», — написано в документе.

К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся:

- супруга (супруг), состоявшая (состоявший) в зарегистрированном браке с военнослужащим;

- родители военнослужащего;

- несовершеннолетние дети военнослужащего;

- дети военнослужащего старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети военнослужащего в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- лица, воспитывавшие и содержавшие военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Если таких родственников у погибшего или умершего военнослужащего не оказалось, деньги могут получить его совершеннолетние дети. А если нет и их, то полнородные и неполнородные братья и сёстры.

Чтобы получить выплату, члены семьи погибшего или умершего в спецоперации военнослужащего должны проживать на территории Вологодской области.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», — написано в проекте.