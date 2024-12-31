Семьям вологжан, погибших в СВО, будут платить по одному миллиону рублей

[ Общество ]

Правительство Вологодской области подготовило проект постановления «О единовременной выплате членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции». Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

Согласно проекту, членам семей вологжан, погибших или умерших при исполнении своих обязанностей в спецоперации (военных, росгвардейцев, сотрудников ФСБ и т.д.), полагается единовременная выплата.

«Единовременная выплата предоставляется членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего в размере 1 миллион рублей в равных долях. Единовременная выплата предоставляется однократно. Единовременная выплата предоставляется при условии неполучения членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего аналогичной выплаты в другом субъекте Российской Федерации», — написано в документе.

К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся:

- супруга (супруг), состоявшая (состоявший) в зарегистрированном браке с военнослужащим;

- родители военнослужащего;

- несовершеннолетние дети военнослужащего;

- дети военнослужащего старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети военнослужащего в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- лица, воспитывавшие и содержавшие военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Если таких родственников у погибшего или умершего военнослужащего не оказалось, деньги могут получить его совершеннолетние дети. А если нет и их, то полнородные и неполнородные братья и сёстры.

Чтобы получить выплату, члены семьи погибшего или умершего в спецоперации военнослужащего должны проживать на территории Вологодской области.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», — написано в проекте.

ru.freepik.com
 

Последние новости

Семьям вологжан, погибших в СВО, будут платить по одному миллиону рублей
Вологжане, получившие ранения, травмы и контузии на спецоперации, получат по 500 тысяч рублей
В Вологодской области определён список отраслей, где запретят работать мигрантам
Эти два напитка обязательно должны быть на столе 1 января. Они помогут вам похмелиться
Стало известно, в каких сёлах и деревнях Вологодчины построят или отремонтируют пожарные водоёмы
Администрация Вологды утвердила график отключения горячей воды в весенне-летний период 2025 года
Учреждена автономная некоммерческая организация «Медиа-проекты Вологодской области»
Вологодскую «Службу городского хозяйства» переименуют
Самая большая "свинья", которую Джимми Картер подложил Советскому Союзу
Бизнесмен Алексей Александрович подарил Георгию Филимонову бутылки и стаканы