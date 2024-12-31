Вологжане, получившие ранения, травмы и контузии на спецоперации, получат по 500 тысяч рублей

Правительство Вологодской области опубликовало проект постановления «О единовременной выплате отдельным категориям военнослужащих, уволенных со службы по причине признания их военно-врачебной комиссией негодными к дальнейшему прохождению службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)».

Согласно документу, таким участникам СВО полагается единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Предоставляется она однократно.

Единовременная выплата предоставляется:

- уволенному со службы военнослужащему, который имел на дату увольнения со службы место жительства или временно проживал на территории Вологодской области и не имел места жительства на территории другого субъекта РФ;

- уволенному со службы военнослужащему, который не имел на дату увольнения со службы места жительства на территории России и при этом был призван на военную службу в Вооружённые силы РФ по мобилизации в сентябре 2022 года военкоматом Вологодской области либо заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ по предписанию или приказу пункта отбора на военную службу по контракту города Вологды или по предписанию или приказу военкомата Вологодской области.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», — указано в проекте.