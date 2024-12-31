В Вологодской области определён список отраслей, где запретят работать мигрантам

[ Общество ]

На региональном портале правовой информации опубликован проект постановления губернатора, устанавливающий список отраслей, где запретят работать иностранным гражданам.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — написано в документе.

Эти виды экономической деятельности таковы:

- добыча прочих полезных ископаемых;

- производство напитков;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

- розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;

- деятельность легкого такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугороднем сообщении;

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением привлечения иностранных граждан по профессиям уборщик производственных и служебных помещений, мойщик посуды);

- издательская деятельность;

- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот;

- деятельность в области телевизионного и радиовещания;

- деятельность в сфере телекоммуникаций;

- аренда и лизинг;

- деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

- образование;

- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;

- деятельность домашних хозяйств с наёмными работниками;

- деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

правительство Вологодской области
 

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