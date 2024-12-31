Администрация Вологды утвердила график отключения горячей воды в весенне-летний период 2025 года

Мэр Андрей Накрошаев своим постановлением утвердил план ремонтов источников теплоэнергии и тепловых сетей Вологды на 2025 год.

«Срок технологической остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с администрацией города. В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществлена раньше запланированного срока, о чём теплоснабжающие и теплосетевые организации уведомляют управляющие организации и других потребителей тепловой энергии», — указано в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

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