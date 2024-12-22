Учреждена автономная некоммерческая организация «Медиа-проекты Вологодской области»

[ Политика ]

Региональное правительство учредило автономную некоммерческую организацию «Медиа-проекты Вологодской области».  

«Целью деятельности организации является предоставление услуг по информационному и медийному сопровождению мероприятий, событий, проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие Вологодской области, создание позитивного имиджа, позиционирование, повышение узнаваемости и привлекательности Вологодской области на межрегиональном, федеральном и международном уровнях», - написано в правительственном постановлении.

Согласно документу, «Медиа-проекты Вологодской области» станут заниматься «совокупностью видов деятельности по разработке и реализации информационных и медиа-проектов, посредством которых достигается цель деятельности организации».

В срок до 28 февраля 2025 года администрация губернатора должна утвердить устав организации, определить состав её органа управления, назначить руководителя, заключить с ним трудовой договор и обеспечить государственную регистрацию организации.

правительство Вологодской области
 

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