Самая большая "свинья", которую Джимми Картер подложил Советскому Союзу

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Jimmy Carter

Сегодня стало известно о смерти 39-го президента США Джимми Картера. Представитель демократической партии возглавлял Америку с 1977–1981. Его правление пришлось на самый пик холодной войны между Россией и Западом. Хотя во время его правления особых конфликтов между нашими странами не было, история сохранила фото, где он с охотой целуется с Брежневым, но при этом есть один нюанс …

Для американцев он запомнился тем, что проводил политику бюджетного стимулирования, боролся с кризисом - увеличением государственных расходов. Какое-то время сокращал военные расходы, однако потом начал их увеличивать. 

В двусторонних отношения с СССР Джимми Картер запомнился тем, что заключил с Брежневым договор ОСВ-2, который был ратифицирован уже после того правления. Причиной задержки стали события в Афганистане. 

Пожалуй самой большой “свиньей”, которую продолжил Советскому Союзу, это бойкот Олимпиады 1980 года. Напомним, что к этому бойкоту позднее присоединились еще 60 стран. Хотя с другой стороны, именно благодаря этому советским спортсменам удалось завоевать самое большое количество золотых медалей в истории.

Позднее это стало поводом для бойкота СССР и стран Варшавского договора Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Главной неудачей Картера стал Иранский кризис, когда он послал туда боевые вертолеты США со спецназом, чтобы освободить заложников, но они потерпели крушение.
Эта история и определила финал правления Джимми картера стол тот факт, что он не смог избраться на второй срок, и после него президентом США стал Рональд Рейган

Теги:
политика история
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