Бизнесмен Алексей Александрович подарил Георгию Филимонову бутылки и стаканы

«Коммерсант Алексей из Череповца поздравил меня с Новым годом и подарил какие-то стаканы и бутылки. Я в ответ подготовил в подарок спортивную экипировку и открытку с пожеланиями», — цитирует слова губернатора телеграмм-канал «Вологжанка».

В состав экипировки вошли красный спортивный костюм, перчатки, футы для защиты ног и боксёрский шлем.

«Для хорошего человека не жалко. Уважаемый Алексей Александрович, примите ответное поздравление с наступающим Новым годом», — пожелал глава региона.

По мнению Георгия Филимонова, спортивная экипировка поможет бизнесмену выкинуть дурь из головы и заниматься спортом – вместо «придумывания фантастических слухов и интерпретаций».

Губернатор пожелал бизнесмену смотреть правде в глаза и принимать её как есть – пусть даже самую суровую и неприятную.

«И только тогда он станет способен делать великие дела на благо родно области и наших жителей, чего я ему искренне желаю. Так вот, поздравляю с Новым годом. Пусть этот поджарок поможет сделать шаг к лучшей версии себя и здоровому образу жизни. Да, важно вести здоровый образ жизни. Экипировка для тренировок поможет осуществить вашу мечту. Желаю сил, крепости духа, благополучия родным и близким, новых открытий и, конечно же, удачи в добрых делах на благо жителей Вологодчины и нашего отечества. Я надеюсь, что у вас это получится. С новым годом!» — подытожил Георгий Филимонов.