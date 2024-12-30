Михаил Хазин прокомментировал резкий тон высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева

Одной из главных событий прошедшей недели стало крушение в казахстанском городе Актау самолета азербайджанских авиалиний Azerbaijan Airlines, в результате чего погибло 38 человек. Пока идет официальное расследование всего произошедшего, мы воздержимся от комментариев по поводу причины данной катастрофы. Но больше всего в этой ситуации вызывает весьма резкая реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева. Даже российское руководство было в некотором шоке от такого жесткого ответа азербайджанского лидера. Данную ситуацию прокомментировал известный российский эксперт Михаил Хазин.

Многих российских политиков удивил тон Алиева. Требуя жесткого наказания всех виновных этой трагедии, он нечаянно забыл события, которые произошли некоторое время назад. Например, когда азербайджанские войска убивали российских миротворцев, и в частности сбили военный российский вертолет.

Очевидно, что реакция Алиева происходит под внешним воздействием его западных партнеров, Турции и США. Азербайджанские СМИ четко отрабатывают антироссийскую методичку.

Свое мнение по этой ситуации высказал Михаил Хазин:

Ути-пути. Если вспомнить, что практически вся "свободная" пресса была "заряжена" под предстоящую гибель азербайджанского самолета, такие сообщения выглядят как признание: "Да, мы продажные (сниженная лексика)!" Ну, собственно, мы это и так знали.

Очевидно, что противники России постараются максимально использовать крушение азербайджанского самолета AZAL, чтобы настроить Россию и Азербайджан друг против друга. Хочется верить, что здравый смысл в этой ситуации возобладает. В любом случае все выводы необходимо делать после завершения официального расследования…

