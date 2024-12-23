Администрация Вологды раздала трём крупным управляющим компаниям по несколько многоквартирных домов

Администрация областной столицы определила управляющие организации для многоквартирных домов, жильцы которых не смогли в своё время самостоятельно выбрать способ управления ими.

В результате управляющей организации «Подшипник» достались здания, расположенные по следующим адресам:

- Ананьинская, 17, 78, 84а и 84б;

- Благовещенская, 32;

- Бурмагиных, 13;

- Маяковского, 20а;

- Рыбная, 24.

Управляющей организации «Фрязиново» – здания по адресам:

- Можайского, 24, 24а и 32а;

- Планёрная, 10;

- Осановский проезд, 13;

- Топливный переулок, 7.

Меньше всего домов досталось УК «Коммунальщик»:

- Московская, 7;

- Пригородная, 8в;

- Московское шоссе, 36.