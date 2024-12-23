Администрация Вологды раздала трём крупным управляющим компаниям по несколько многоквартирных домов

Администрация областной столицы определила управляющие организации для многоквартирных домов, жильцы которых не смогли в своё время самостоятельно выбрать способ управления ими.
В результате управляющей организации «Подшипник» достались здания, расположенные по следующим адресам:
- Ананьинская, 17, 78, 84а и 84б;
- Благовещенская, 32;
- Бурмагиных, 13;
- Маяковского, 20а;
- Рыбная, 24.
Управляющей организации «Фрязиново» – здания по адресам:
- Можайского, 24, 24а и 32а;
- Планёрная, 10;
- Осановский проезд, 13;
- Топливный переулок, 7.
Меньше всего домов досталось УК «Коммунальщик»:
- Московская, 7;
- Пригородная, 8в;
- Московское шоссе, 36.