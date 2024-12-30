В Вологде снесут более 50 объектов самостроя

Администрация областной столицы приняла ещё одно распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».

Снести планируется:

- 36 металлических гаражей у домов №№ 5а и 7а на улице Парковая в селе Молочное;

- пять конструкций рядом с домом № 21а на улице Ярославская;

- три металлических гаража, два сооружения и одну хозяйственную постройку вблизи дома № 39 на Набережной VI Армии;

- четыре сооружения на участках №№ 1616, 1636, 2409 и 2605 в садоводческом товариществе «Педагог»;

- одно ограждение неподалёку от дома № 36 на улице Самойло;

- одно ограждение у дома № 16 на улице Профсоюзная;

- одно ограждение рядом с домами №№ 14 и 18 на улице Костромская;

- одну конструкцию вблизи дома № 13 на улице Первомайская.

«Предложить владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества в добровольном порядке исполнить требование распоряжения», – написано в документе.