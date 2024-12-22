Экономику Вологодской области будут «отбеливать»

Областное правительство создаст рабочую группу по «обелению» вологодской экономики. Проект постановления об этом уже подготовлен и опубликован на региональном портале правовой информации.

Руководителем рабочей группы по «обелению» экономики Вологодской области станет первый заместитель губернатора, глава администрации губернатора Юрий Умеренко. Его заместителем назначена министр финансов Вологодчины Александра Гуркина.

В состав рабочей группы войдут также другие высокопоставленные чиновники: замгубернатора, министр природных ресурсов и экологии Владислав Ефанов, министр строительства Антон Блюдов, министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Борисов, и.о. начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев, министр туризма Инесса Фельдман, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Вологодской области Ирина Салмина, начальник управления МВД России по Вологодской области Павел Серов, руководитель областного управления Следственного комитета РФ Геннадий Яшин и другие.

«Рабочая группа по «обелению» экономики Вологодской области является постоянно действующим органом, созданным в целях взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов области. Цель рабочей группы – организация целенаправленного процесса мобилизации доходов в бюджет», — написано в проекте постановления.

Перед группой поставлены несколько задач:

- определять причины, способствующие сокрытию доходов в отдельных отраслях экономики региона;



- выявлять недобросовестных налогоплательщикови "прорабатывать" их совместно с Федеральной налоговой службой;



- создавать механизмы вывода налогоплательщиков из теневого сектора экономики.