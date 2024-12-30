Стало известно, насколько изношены котельные и теплосети Вологодской области

Износ котельного оборудования в Вологодской области составляет 60,2%. На его модернизацию требуется не менее 6 миллиардов рублей. Такие данные опубликовало региональное правительство.

Износ тепловых сетей ещё выше – 62,3%. В замене нуждаются 788 километров тепловых сетей, а требуемые затраты на их замену составляют как минимум 50 миллиардов рублей.

«Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Преодолеть дефицит инвестиционных ресурсов и существенно повысить эффективность инвестиционных отраслевых проектов можно, если привлечь частный бизнес на основе концессионных соглашений», — сообщили областные чиновники.

Однако система теплоснабжения Вологодчины остаётся непривлекательной для частных инвесторов по трём причинам:

- высокий уровень физического износа основных фондов;

- необходимость в значительных капитальных вложениях;

- неплатежи перед поставщиками тепловой энергии.