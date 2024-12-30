В Законодательном собрании Вологодчины – очередные изменения

[ Политика ]

Законодательное собрание Вологодской области с 1 января 2025 года внесёт изменения в составы своих постоянных комитетов.

«Исключить из состава постоянного комитета по экологии и природопользованию депутатов Варнавского Николая Алексеевича и Макарова Андрея Николаевича», — написано в проекте постановления ЗСВО.

Взамен Николай Варнавский станет членом комитета по бюджету и налогам, а Андрей Макаров – членом комитета по аграрному комплексу и продовольствию.

Учитывая, что весь комитет по экологии и природопользованию состоял из двух этих народных избранников, он временно прекратит свою деятельность. Все документы и материалы, которые рассматривались на его заседаниях, теперь будут рассматриваться комитетом по аграрному комплексу и продовольствию – до тех пор, пока не будет сформирован новый состав комитета по экологии и природопользованию.

Законодательное собрание Вологодской области
 

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