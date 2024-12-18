Администрация Вологды продаёт два многоквартирных дома

Администрация областной столицы списала многоквартирные дома № 5 и № 7 на Ново-Архангельском шоссе, поскольку оба они признаны аварийными и подлежат сносу.

Теперь здания площадью 353 квадратных метра (дом № 5) и 376 квадратных метров (дом № 7) будут выставлены на продажу по начальным ценам 32 тысячи 640 рублей и 33 тысячи 640 рублей соответственно (с учётом НДС).

При этом покупатели за счёт собственных средств обязаны:

- разобрать дома,

- убрать оставшиеся после разборки материалы и строительный мусор,

- подготовить и представить в городской департамент имущественных отношений акты обследования объектов, подтверждающие их отсутствие.

Здания будут сняты с государственного кадастрового учета и исключены из состава городской казны.



