Российский спецборт Ил-96-300 замечен в Вашингтоне. Россия и США начали договариваться?

Главной интригой наступающего 2025 года, будет развитие двусторонних отношений между Россией и США. Пока не ясно, сохранится ли между нашими странами напряженность, или начнется конструктивный диалог. Хотя есть версия, что какие-то переговоры уже идут полным ходом.

Как пишет Telegram-канал BAZA, по данным сервиса FlightRadar стало известно, что российский спецборт Ил-96-300 в течение двух суток находился в США. Так 25 декабря спецборт проделал путь из Москвы в Нью-Йорк, после чего направился в Вашингтон. 28 декабря самолет проделал обратный путь, и вылетел обратно в Москву.

Первая мысль, которая появилась у журналистов, что между США и Россией начались какие-то важные переговоры, и это не удивительно, поскольку данным спецбортом пользуются только первые лица государства, в том числе главы спецслужб. Однако официальных комментариев Кремля о визите высокопоставленных чиновников в США не было. Поэтому о цели полета спецборта Ил-96-300 за океан можно только догадываться.

Известно, что ранее этим бортом летал Дмитрий Медведев и глава российского МИД Сергей Лавров. Также этим самолетом в свое время пользовался глава СВР Сергей Нарышкин.

Во многих СМИ часто циркулирует информация, о возможной подготовки встречи президентов США и России Дональда Трампа И Владимира Путина. Но разве для этого стоит гонять туда-сюда спецборт? Возможно российская сторона эвакуировала кого-то из российского посольства, где намечается смена чиновников.

Сделать какие-то выводы можно будет в ближайшем времени, исходя из тех событий, свидетелями которым мы можем стать. Следим за ситуацией…

