Жительница Шексны заплатила больше трех миллионов рублей за «замену» счетчиков

С женщиной пообщались мошенники

Еще одной жертвой аферистов стала 54-летняя женщина из Шексны. Стали поступать сообщения в мессенджере о том, что нужно заменить электросчетчики. В ходе разговора преступники убедили собеседницу сообщить код для входа в личный кабинет, а потом отсканировать QR- код.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, таким образом с личного счета исчезли свыше 3,2 миллиона рублей. По факту мошенничества заведено уголовное дело.