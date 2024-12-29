Жительница Шексны заплатила больше трех миллионов рублей за «замену» счетчиков

С женщиной пообщались мошенники
Еще одной жертвой аферистов стала 54-летняя женщина из Шексны. Стали поступать сообщения в мессенджере о том, что нужно заменить электросчетчики. В ходе разговора преступники убедили собеседницу сообщить код для входа в личный кабинет, а потом отсканировать QR-код.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, таким образом с личного счета исчезли свыше 3,2 миллиона рублей. По факту мошенничества заведено уголовное дело.
«Полицейские призывают граждан проявить бдительность и не выполнять никаких манипуляций, связанных с работой личного кабинета в онлайн-банке либо на портале «Госуслуги», следуя указаниям неизвестных, кем бы они не представлялись», - напомнили в ведомстве.