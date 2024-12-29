Главные потери 2024 года. Эти люди ушли от нас навсегда

Каждый год нам дарит множество замечательных событий, однако практически каждый год мы теряем очень много известных и любимых людей, и к сожалению 2024-й не стал в этом плане исключением…

В самом начале года, 11 января от нас ушел гениальный актер, Народный артист СССР и "Адъютант его превосходительства" - Юрий Соломин. Также актер известен по ролям в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала". Его сердце прекратилось биться на 88-м году жизни.

Февраль забрал у нас другого известного артиста. На 87-м году жизни умер Народный артист России Эрнст Романов, запомнившийся по ролям в фильмах "Собака на сене", "Голубой карбункул" и др.

Чуть позже стало известно о смерти одного из последних премьер-министров СССР Николая Рыжкова, ему было 94 года.

10 марта не стало легендарной диктора отечественного телевидения Светланы Моргуновой. Народной артистке было 84 года.

Менее чем через неделю, 15 марта россияне простились с одним из самых любимых своих актеров - Михаилом Ширвиндтом. Совсем немного он не дожил до своего 90-го юбилея.

А еще через несколько дней, 21 марта для многих стала шоком новость о кончине известного спортивного комментатора Василия Уткина. Ему удалось было 52 года. Именно его можно считать основателем современной российской спортивной журналистики.

В апреле Россия простилась с летчиком-космонавтом Владимиром Аксеновым. Ему было 89 лет.

29 мая многие россияне оплакивали самую очаровательную няню страны Анастасию Заворотнюк. 53-летняя актриса долго боролась с тяжелым заболеванием, но к сожалению все напрасно.

1 июня не стало известного исследователя Арктики Артура Чилингарова.

6 июня не стало известной ведущей программы “Время” Азы Лихитченко.

23 августа нас покинул известный игрок телеклуба "Что? Где? Когда?", физик-ядерщик, телеведущий, литератор - Александр Бялко.

8 сентября умер Александр Масляков, легендарный ведущий КВН. Ему было 82 года.

25 сентября после онкологического заболевания не стало Романа Мадянова. Он запомнился зрителям яркими ролями в сериале "Солдаты", фильме "Левиафан" и мн. др. 62 года.

1 октября не стало композитора и “доктора-шлягера” Вячеслава Добрынина. Автор большого количества известных песен ушел в 78 лет.

Ноябрь 2024 забрал у нас одну и самых красивых актрис отечественного кино - Светлану Светличную.

25 ноября не стало бывшего солиста группы “На-На” Владимира Левкина.