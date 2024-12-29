Льготные аптеки в Вологодской области не закроют

Такое заявление сделали в минздраве

В регионе началась паника из-за информации о закрытии всех аптечных пунктов с льготным отпуском лекарств. Но это оказалось не более чем фейк. Об этом рассказали в областном минздраве.

Как пояснили в ведомстве, аптечные пункты продолжат работать. График незначительно изменится из-за праздничных каникул. Получить препараты можно будет 29, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 6 и 8 января с 9 до 15 часов.